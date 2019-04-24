Sudan'da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinden Afrika Birliği'ne tepki

Askeri Geçiş Konseyine bağlı siyasi komitenin Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerini devrimin meşru temsilcisi olarak tanımadığını dile getiren Dakir, şunları kaydetti:

Sudan Kongre Partisi lideri de olan Dakir, "Orduya yönetimi devralması değil, halktan yana taraf olması çağrısı yaptık." diye konuştu.

Dakir, dış vesayeti asla kabul etmeyeceklerini ve Afrika Birliği'nin Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyine, yönetimi sivil geçiş hükümetine teslim etmesi için verdiği 15 günlük süreyi uzatmasını reddettiklerini belirtti.

Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Afrika Birliği’nin, Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyine, yönetimi sivil geçiş hükümetine teslim etmesi için verdiği 15 günlük süreyi uzatmasını reddettiklerini belirtti.

"Siyasi komite, taleplerimizi geçiştirmeye çalışıyor. Siyasi komiteyle müzakere masasına oturmayacağız. Müzakereleri askıya alma kararı bir inatlaşma değil, işleri doğru yoluna koymak için alındı. Konsey, bizi, eski rejim dönemindeki iktidar ortağı siyasi güçlerle bir görmek istiyor. Bunu reddediyoruz. Çözülmesi gereken temel düğüm bu."

Geçiş sürecinde yetkilerini tam olarak kullanabilen, farklılıklara açık, herkesi kapsayacak, 4 yılla sınırlı sivil bir hükümet kurmak istediklerini ifade eden Dakir, savaşın sona erdirilmesi, ekonomik krizin çözülmesi ve yeni bir anayasa hazırlanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Göstericilerin hayatlarını kaybetmesine neden olanlar ile yolsuzluk yapanların yargılanması gerektiğine de değinen Dakir, AA muhabirinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan gelen yardım ve destek açıklamalarına dair sorusunu, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin söz konusu ülkelerle iletişim kurmadığı şeklinde yanıtladı. Dakir, Sudan'ın Yemen'de asker bulundurmasının egemenlikle ilgili bir karar olduğunu ancak askeri geçiş konseyinin bu tür kararları halkın yetkisi dışında almasını reddettiklerini sözlerine ekledi.