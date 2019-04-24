Sudan'da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinden Afrika Birliği'ne tepki

Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Afrika Birliği’nin, Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyine, yönetimi sivil geçiş hükümetine teslim etmesi için verdiği 15 günlük süreyi uzatmasını reddettiklerini belirtti.
Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri üyeleri, Fatih Huseyin, Sıddık el-Fatih, Ömer ed-Dakir, Muaviye Şedded ve Eymen Halid, başkent Hartum'da düzenledikleri basın toplantısında, askeri geçiş konseyiyle müzakereleri dondurmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Dakir, dış vesayeti asla kabul etmeyeceklerini ve Afrika Birliği'nin Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyine, yönetimi sivil geçiş hükümetine teslim etmesi için verdiği 15 günlük süreyi uzatmasını reddettiklerini belirtti.
- "Orduya yönetimi devralması değil, halktan yana taraf olması çağrısı yaptık"
Sudan Kongre Partisi lideri de olan Dakir, "Orduya yönetimi devralması değil, halktan yana taraf olması çağrısı yaptık." diye konuştu.
Askeri Geçiş Konseyine bağlı siyasi komitenin Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerini devrimin meşru temsilcisi olarak tanımadığını dile getiren Dakir, şunları kaydetti:
"Siyasi komite, taleplerimizi geçiştirmeye çalışıyor. Siyasi komiteyle müzakere masasına oturmayacağız. Müzakereleri askıya alma kararı bir inatlaşma değil, işleri doğru yoluna koymak için alındı. Konsey, bizi, eski rejim dönemindeki iktidar ortağı siyasi güçlerle bir görmek istiyor. Bunu reddediyoruz. Çözülmesi gereken temel düğüm bu."
Geçiş sürecinde yetkilerini tam olarak kullanabilen, farklılıklara açık, herkesi kapsayacak, 4 yılla sınırlı sivil bir hükümet kurmak istediklerini ifade eden Dakir, savaşın sona erdirilmesi, ekonomik krizin çözülmesi ve yeni bir anayasa hazırlanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.
Göstericilerin hayatlarını kaybetmesine neden olanlar ile yolsuzluk yapanların yargılanması gerektiğine de değinen Dakir, AA muhabirinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan gelen yardım ve destek açıklamalarına dair sorusunu, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin söz konusu ülkelerle iletişim kurmadığı şeklinde yanıtladı. Dakir, Sudan'ın Yemen'de asker bulundurmasının egemenlikle ilgili bir karar olduğunu ancak askeri geçiş konseyinin bu tür kararları halkın yetkisi dışında almasını reddettiklerini sözlerine ekledi.
Öte yandan, Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleriyle diyaloğun devam ettiğini açıkladı.
Mısır'da dün düzenlenen Afrika Birliği İstişare Zirvesi'nde, sivil yönetime geçiş için Sudan'a daha önce tanınan 15 günlük süre 3 aya çıkarılmıştı.
-Sivil yönetime geçilmezse Afrika Birliği üyeliği askıya alınacak
Belirlenen sürede sivil yönetime geçilmezse Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği dondurulacak.
Nijerya'nın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi Bankole Adeoye, 15 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren 15 gün içinde yönetimin sivil bir hükümete devredilmesini talep ediyoruz. Bu yapılmazsa Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği otomatik olarak askıya alınacak." ifadesini kullanmıştı.
Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
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