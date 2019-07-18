Sudan'da rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenler anıldı

Muhalefetin çatı oluşumu, geçen cumartesi "önce adalet" sloganıyla başlattığı eylemlerle "3 Haziran olayları" başta olmak üzere aralık ayından bu yana protesto eylemlerinde hayatını kaybedenler için adalet talebiyle ülke genelinde anma yürüyüşleri ve protesto gösterileri başlatmıştı.

ÖDBG, dün, aralık ayından bu yana düzenlenen rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenleri anmak için Yeşil Meydan’da toplanma çağrısı yapmıştı.

Muhalif gösterilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonundan yapılan açıklamada, askerin meydana çıkan bölgedeki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı öne sürüldü.

Sivil yönetim talebinde bulunan eylemciler, olaylarda yaşamını yitirenler için adalet istedi. Sudan lideri Ömer el-Beşir’in askeri darbeyle devrildiği 11 Nisan’dan bu yana meydan ve çevresinde konuşlanan orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetlerinin bölgeden ayrıldığı görüldü.

Sudanlılar, başkent Hartum’daki Yeşil Meydan’da, aralık ayından bu yana düzenlenen rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenleri anma etkinliğinde bir araya geldi.

Sudan lideri Ömer el-Beşir’in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan’da devrilmesinin ardından yaşanan siyasi kriz ortamında, 3 Haziran sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericiler, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasında bazı ihtilaf noktalarının varlığına rağmen dün sabah imzalanan "siyasi bildirinin" gerginliği azaltması bekleniyor.

Sudan’da yönetimi elinde tutan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 39 aylık geçici ortak yönetimde anlaşmıştı.

Dün imzalanan, 22 maddelik siyasi anlaşma, asker ve sivillerden oluşan karma konsey kurularak tarafların iktidar paylaşımını ve seçimlere kadar devlet başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor.

Anlaşma, Sudan'da aylardır süren siyasi krizi aşma ve demokrasiye geçiş sürecinin başlaması yolunda önemli bir adım oluşturuyor ancak önde gelen bazı muhalif gruplar ve silahlı hareketler, devrimcilerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle anlaşmayı reddediyor.

Geçiş dönemindeki yönetim yapısı, iktidar paylaşımı ve tarafların yükümlülükleriyle ilgili maddeleri kapsayan ön anlaşma niteliğindeki "siyasi belge" imzalansa da krizi tamamen sona erdirecek "anayasal bildirinin" yarına kadar imzalanması bekleniyor.

