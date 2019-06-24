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Sudan'da silahlı hareketlerle müzakere komitesi kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 04:52 | Son Güncelleme

Sudan'da silahlı hareketlerle müzakere komitesi kuruluyor

HARTUM (AA) - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki silahlı hareketlerle müzakerelerde bulunacak Yüksek Komite kurulması için bir kararname çıkardı.

Sudan haber ajansı SUNA'nın haberinde, AGK Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti başkanlığında kurulacak Yüksek Komite'nin üyelerinin, AGK Sözcüsü ve Siyasi Komite Başkanı Şemseddin Kebbaşi İbrahim, Siyasi Komite Başkan Yardımcısı Yasir Abdurrahman Hasan ve Tümgeneral Üsame el-Avad Muhammedin'den oluşacağı belirtildi.

Darfur bölgesinde, "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele veriyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bu çatışmalarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybederken 2,5 milyon kişi de evsiz kaldı.

Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde de 2011'den bu yana hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı hareketler Sudan

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