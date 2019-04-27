Sudan'da Sisi karşıtı eylemler sürüyor

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Mısır Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto etti.

Umdurman kentinden araçlarla ve yaya olarak Üniversite Caddesi'ndeki Mısır'ın Hartum Büyükelçiliği önüne gelen kalabalık grup, Sudan'ın iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Sisi'ye tepki gösterdi.

İki ülke sınırı ve ihtilaflı bölgelere işaret ederek, "Sisi burası Sudan, senin sınırın Asvan", "Halayib ve Şelatin Sudan'ındır" şeklinde sloganlar atan eylemciler, "Dış müdahaleye hayır" ve "Sisi sen işine bak, Sudan'a karışma. Sisi, biz İhvan değiliz" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki Mısır'ın Hartum Başkonsolosluğu önünde de Sisi ve Mısır yönetimini protesto etti.

Umdurman'dan gelen Sisi karşıtı yüzlerce Sudanlının yürüyüşü, gösterilerin odağındaki ordunun ana karargahı önünde sona erdi.

Sudanlılar, perşembe günü de Mısır'ın Hartum Büyükelçiliği önünde benzer bir eylem gerçekleştirmişti.