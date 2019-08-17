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Sudan'da Sivil İdareye Geçiş Yönünde Tarihi Adım

17.08.2019 21:10 | Son Güncelleme

Sudan’ın geçici askeri yönetimiyle sivil eylemcilerin liderleri yetki paylaşımı konusunda başkent Hartum’da tarihi bir anlaşmaya vardı. Anlaşma, üç yıl sonra sivil yönetime geçilmesini sağlayacak seçimlere kadar, askeri idareyle sivillerin kuracağı ortak bir yönetim konseyinin kurulmasını öngörüyor

Sudan'da Sivil İdareye Geçiş Yönünde Tarihi Adım

Sudan’ın geçici askeri yönetimiyle sivil eylemcilerin liderleri yetki paylaşımı konusunda başkent Hartum’da tarihi bir anlaşmaya vardı.

Anlaşma, üç yıl sonra sivil yönetime geçilmesini sağlayacak seçimlere kadar, askeri idareyle sivillerin kuracağı ortak bir yönetim konseyinin kurulmasını öngörüyor.

Sudan geçen yıl aralık ayından bu yana gösterilerle sarsılıyordu. Önce yakıt zamlarını hedef alan protesto eylemleri, zaman içinde dönemin Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in istifası yönünde çağrılara dönüştü.

Ordu, nisan ayında el Beşir’i görevden alarak, yönetimi geçici askeri konseye devretti. Ancak protestolar hız kesmedi ve göstericiler 30 yıl önce el Beşir’le başlayan askeri yönetimden sivil idareye geçilmesi talebinde bulundu. Üç aydır devam eden gösterilerdeyse yüzlerce demokrasi yanlısı gösterici hayatını kaybetti.

Askeri konsey ve muhalefet liderleri geçen ay geçici yönetim kurulması konusunda uzlaşmıştı.

Bugün varılan anlaşma çerçevesinde yeni başbakan salı günü açıklanacak. Bir hafta sonra da kabine üyeleri belirlenecek. Ordu, sivil idareye geçinceye kadar bir yılı aşkın bir süre idarede kalmaya devam edecek.

Lahey Adalet Divanı halen ülkesinde cezaevinde bulunan eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir hakkında insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve soykırım suçlamalarıyla 2009 yılında uluslararası tutuklama emri çıkartmıştı.

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