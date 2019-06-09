Sudan’da sivil itaatsizlik eylemleri ve genel grev başladı

Sudan’da sivil itaatsizlik eylemlerinin ve genel grevin ilk gününde başkent Hartum’da iş yerlerinin kapatıldığı sokakların boş olduğu belirtildi.

Askeri Konseye karşı gösterileri organize eden Sudan Odalar Birliği Sudan Meslek Odalarının (SPA), askeri yönetimin müdahalesi sonucu onlarca kişinin ölmesinin ardından Pazar günü halka evden çıkmamaları çağrısında bulunmuştu. Sivil itaatsizlik eylemlerine Hartum Uluslararası Havaalanı çalışanları ile pilotların da katıldığı belirtildi. Birçok bölgeden otobüs seferinin durduğu, ancak bazı bölgelerde özel araçlarla ulaşımın sağlandığı belirtildi. Omdurman kentinde de birçok dükkan ve marketin kapalı olduğu, sokaklarda askerlerin görüldüğü öğrenildi.

SPA, sivil itaatsizlik eylemlerinin ancak Askeri Geçiş Konseyi’nin yönetimi sivil hükümete devretmesi ile son bulacağını açıkladı.

Sudan’da darbenin ardından ülkeyi yöneten Askeri Geçiş Konseyi güçleri, geçtiğimiz hafta sivil hükümet kurulması için oturma eylemi gerçekleştiren eylemcilere müdahale etmişti. Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, protestolarda 115 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Sudan Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, ölenlerinin sayısının 115 değil 61 olduğunu açıklamıştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Sudan’da barış çağrısında bulundu. Papa, “Sudan’dan gelen haberler acı ve endişe veriyor. Bu insanlar için dua ediyoruz” dedi.

Sudan’da Aralık 2018’de hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan’da ordu, ülke yönetimine el koymuş ve Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Sonrasında protestocuların sivil yönetime geçiş için eylemleri devam etmiş bu konuda askeri yetkililer ile müzakere başlatılmıştı. Sonrasında muhalefet grupları müzakereleri durdurarak, süresiz, sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yapmıştı.

