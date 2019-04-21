HABER

Sudan’da sivil protestocular, cuntayla bağlarını kopardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2019 23:24 | Son Güncelleme

Sudan’da sivil gösterilerin çatı örgütü Sudan Profesyoneller Birliği, cunta ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu.Sudan Özgürlük ve Değişim Bildirgesini yayınlayarak, ülkede yönetimin değişmesini sağlayan sivil protestoların ana örgütü Sudan Profesyoneller Birliği, cuntaya karşı net tavır aldı.

Sudan’da sivil gösterilerin çatı örgütü Sudan Profesyoneller Birliği, cunta ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu.
Sudan Özgürlük ve Değişim Bildirgesini yayınlayarak, ülkede yönetimin değişmesini sağlayan sivil protestoların ana örgütü Sudan Profesyoneller Birliği, cuntaya karşı net tavır aldı. Birlik yayınladığı son bildirgede cunta ile bütün ilişkilerin kesildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Askeri Komite ile görüşmelerimiz hep olumluydu ancak aynı eski tavrı takınarak görüşmeleri askıya almamıza neden oldular” denildi.
Sivil protestocular ve örgütler, askeri darbenin yapıldığı günden beri, Geçiş Hükumetinin siviller tarafından oluşturulması talebinde bulunuyor.
Sudan Profesyoneller Birliği, ülke çapında protestolara ön ayak olarak, Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in görevinden alınmasını sağlamıştı. Darbeden sonra kurulan geçiş hükumetine, eski yönetimden arta kalanlar ve askerler geçince sivil protestolarda tansiyon artmış, ordu geri adım atmak zorunda kalarak, sivil yönetim vaadinde bulunmuştu.

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
Ukrayna’da seçimin galibi komedyen ZelenskiyUkrayna’da seçimin galibi komedyen Zelenskiy
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (9)Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (9)

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Yakışıklı oyuncu diziye dahil oldu

Yakışıklı oyuncu diziye dahil oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Maltepe mitinginde önemli mesajlar: Bu sefer sevgi ve saygı kazanacak

Ekrem İmamoğlu: Bu sefer sevgi ve saygı kazanacak

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

İmamoğlu'ndan Maltepe açıklaması: İETT otobüslerimizi tahsis etmedik

'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

CHP Söke İlçe Başkanı görevinden istifa etti

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.