Sudan’da sosyal medya ağlarına erişim yasağı

Sudanlı yetkililerin ülkedeki ekonomik krizin tetiklediği hükümet karşıtı protestoları düzenlemek ve ulusal alana yaymak için kullanılan popüler sosyal medya platformlarına erişimi engellediği bildirildi.

Sudan’daki internet kullanıcıları, hükümet yetkililerinin bir süredir ülkede devam eden hükümet karşıtı protestoların internette organize edildiği ve ülke çapına yayılmaya çalışıldığı gerekçesiyle popüler sosyal medya platformlarına erişimi engellediğini duyurdu.

Devletin geleneksel medyayı sıkı bir şekilde kontrol ettiği Sudan’da internet, bilgi paylaşımının yapıldığı bir alan haline geldi. Sudan’daki 40 milyon insanının 13 milyonunun interneti olduğu ve 28 milyondan fazla insanın cep telefonu kullandığı belirtiliyor.

Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı Salah Abdallah, 21 Aralık’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Hükümette sosyal medya kullanımını engelleme hakkında bir görüşme gerçekleştirildi ve engellemeye karar verildi" açıklamasında bulunmuştu.

Ülkedeki üç ana telekomünikasyon operatörü olan Zain, MTN ve Sudani’nin kullanıcıları, Facebook, Twitter ve WhatsApp’a yalnızca sanal bir özel ağ (VPN) kullanarak girilmesinin mümkün olduğunu söyledi. VPN kendi bağlantı problemlerini getirse de, eylemciler gösterileri organize etmek ve belgelemek için VPV’i yaygın olarak kullandı. Arapça yazılan ‘Sudan’ın_cities_revolt’ gibi hashtagler Sudan’da ve yurt dışında geniş çapta yayıldı. Sudanlılar #SudanRevolts gibi İngilizce hashtagler de kullandı.

Protestoları belgelemekte aktif olarak 50 binden fazla takipçisi bulunan Sudanlı Twitter kullanıcısı Mujtaba Musa, "Sosyal medyanın gerçekten büyük bir etkisi var ve Sudan’da olup bitenleri dışarıya aktarırken kamuoyu oluşturma ve yayınlamada çok yardımcı oluyor" dedi.

