Sudan'da statüsü tartışmalı Abyei bölgesinde silahlı saldırı: 32 ölü

Sudan ile Güney Sudan arasında statüsü tartışmalı Abyei bölgesinde, Mesiriyye kabilesinin, Dinka kabilesine bağlı bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti.

Abyei bölgesi sorumlusu Kuol Alor Kuol, basına yaptığı açıklamada, 21 Ocak'ta Arap Mesiriyye kabilesine mensup bazı kişilerin, bölgede Dinka kabilesinin yaşadığı Kolom köyüne sabahın erken saatlerinde silahlı saldırı düzenlediğini ve 20 evi ateşe verdiğini söyledi.

Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirten Kuol, çocukların da aralarında olduğu 15 kişinin ise kaçırıldığını belirtti.

Yanan cesetlerin tanınamayacak hale geldiğini ve ölenleri çarşamba sabahı topluca defnettiklerini aktaran Kuol, yaralıların Agok kasabasındaki bir hastaneye nakledildiğini dile getirdi.

Kolom köyündeki isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, ağır silahlarla donatılmış askeri araçlarla gelen saldırganların köylülere ateş açtığını söyledi.

- Sudan hükümeti saldırıyı kınadı

Sudan hükümet sözcüsü Faysal Muhammed Salih, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, kabileler arasında daha fazla gerilim, şiddet ve intikama yol açan, silahsız sivillerin hedef alındığı saldırıyı kınadığını ifade etti.