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Sudan’da sürgünden dönen SPLM-N liderlerinden Arman gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 19:15 | Son Güncelleme

Sudan’da sürgünden dönen SPLM-N liderlerinden Arman gözaltına alındı

Sudan'da Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle devrilmesinin ardından sürgünden dönen Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) liderlerinden muhalif Yasir Arman gözaltına alındı.

AA muhabirinin SPLM-N kaynaklarından aldığı bilgiye göre, hareketin lideri Malik Akar'ın yardımcısı Arman, bugün öğlen saatlerinde başkent Hartum'daki evinde güvenlik güçlerince gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Hareketin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Arman'ın güvenlik güçleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Muhalif siyasetçi Arman, 2010 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koymuş, ardından çekilmişti. Beşir'in en büyük muhaliflerinden Arman, devrik lider Beşir karşıtı isyan hareketlerine katıldığı gerekçesiyle 2014'te aldığı idam cezasına rağmen 8 yıllık sürgünün ardından geçen ayın sonlarında ülkesine dönmüştü. Arman, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile müzakereler yürüten muhalif gruplarla temas halindeydi.

Sudan'ın Mavi Nil ile Kurdufan eyaletlerinde orduyla SPLM-N arasında çatışmalar yaşanıyordu. SPLM-N, Arman'ın ülkeye dönüşünden kısa süre önce savaşı sona erdirmek ve AGK ile müzakereler yürütmek üzere Hartum'a bir heyet göndermişti.

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Hartum Sudan

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