"Sudan'da taraflar anlaşmaya çok yakın"

HARTUM (AA) - Afrika Birliği ve Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcileri, tarafların anlaşmaya çok yakın olduklarını, asker ile muhalifler arasındaki ihtilaflı tek noktanın, devlet başkanlığı konseyindeki temsil oranı olduğunu ifade etti.

Afrika Birliği Temsilcisi Muhammed el-Hasen Veled Lebat ve Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir, başkent Hartum'da basın toplantısı düzenledi.

Afrika Birliği ve Etiyopya ortak arabuluculuk girişimi, asker ile muhalifler arasındaki anlaşmazlığı gidermek için taraflara uzun zaman sonra ilk kez doğrudan görüşme çağrısı yaptı.

Afrika Birliği Temsilcisi Lebat, "Tarafları çarşamba günü ortak bir buluşmaya davet ettik. Taraflar anlaşmaya çok yakınlar. Nihai anlaşmaya engel bir mazeret söz konusu değil. Anlaşma sağlanırsa arabuluculuk girişimi, desteğini sürdürecek. Ne üzücü ki taraflar ülkenin içinde bulunduğu şartlara rağmen henüz anlaşma sağlayamadı." dedi.

Lebat, "Tarafları, ulusal bir ismin liderlik edeceği devlet başkanlığı konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden (ÖDBG) bir ismin başkanlık edeceği sivil hükümet önerisini kabul etmeye çağırıyoruz." diye konuştu.