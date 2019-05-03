Sudan'da taraflar arasında uzlaşıyı ara buluculuk komitesi sağlayacak

Sudan'da darbenin ardından askeri geçiş konseyiyle muhalefet arasında uzlaşıyı sağlayacak bir ara buluculuk komitesi oluşturulduğu, komitenin ülkeyi geçiş sürecinde yönetecek başkanlık konseyi ve diğer kurumlarla ilgili taraflarla görüşmelere başladığı bildirildi.

AA muhabirinin komite kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ara buluculuk komitesi, taraflara, Sudan’ı geçiş sürecinde yönetecek başkanlık konseyinin 7'si sivil 3'ü asker 10 üyeden oluşmasını teklifini iletti.

Buna göre, Başkanlık Konseyi'nin liderliğini Askeri Geçiş Konseyi Başkanı üstlenecek. Konseyin biri asker biri de sivil iki başkan yardımcısı olacak.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin (ÖDBG) dün askeri konseye sunduğu geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşlerini içeren kapsamlı anayasal belgede geçtiği şekliyle başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.

Ara buluculuk komitesi ayrıca 7'si asker 3'ü sivillerden oluşan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kurulmasını önerdi. Sivil isimlerin başbakan, maliye ve dışişleri bakanı olması teklif edildi. Konseyin başkanlığını askeri geçiş konseyi başkanı yürütecek.