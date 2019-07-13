Sudan'da taraflar arasındaki toplantı yarına ertelendi

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve arabulucu Muhammed el-Hasen Veled Lebat, asker ile muhalefet arasındaki nihai anlaşmaya dair toplantının yarına ertelendiğini bildirdi.

Lebat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi, daha fazla istişare yapılabilmesi için Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakının toplantının ertelenmesi talebini kabul etti." ifadesini kullandı.

ÖDBG'ye yakın bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce, anlaşma metnini hazırlayan teknik komite tarafından kendilerine siyasi ve anayasal iki belge sunulduğunu ancak belgelerde bazı sorunlu noktaların yer aldığını aktarmış, asker ile ÖDBG arasındaki toplantının ittifakın bileşenleri arasında daha fazla istişare yapılması amacıyla belirsiz bir tarihe ertelendiğini kaydetmişti.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamada ise muhalefetle nihai anlaşmaya dair detayların görüşüleceği bu akşamki toplantının ertelenmediği belirtilerek, muhalif kaynaklara dayandırılan açıklamalar yalanlanmıştı.