Sudan'da taraflar başkanlık konseyinde anlaşamadı

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile geçiş süreci yönetimdeki temsil oranları konusunda anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, geçiş sürecini yönetecek başkanlık konseyinin 7'si asker, 3'ü sivil 10 üyeden oluşmasını önerdiklerini, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin ise 8'i sivil, 7'si asker 15 üyeden oluşmasını teklif ettiğini söyledi.

İbrahim, tarafların, diğer tarafın görüşlerinin incelenmesi, üzerinde çalışılması ve konuya ilişkin rapor hazırlanması konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Askeri Geçiş Konseyi'nin toplantıda, yağmalama, hırsızlık gibi olaylar konusunda muhalif güçleri uyardığını söyleyen İbrahim, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin de bu tür uygulamaları tamamen reddettiğini, bunların kendilerini temsil etmediğini ifade ettiğini aktardı.

- Yol ve köprülerin trafiğe açılması

İbrahim, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin demir ve kara yolları ile köprülerin en kısa zamanda trafiğe açılması, Hartum'un Burri Mahallesi'ndeki polis merkezi önündeki barikatların kaldırılmasına ilişkin taahhüdünü teyit ettiğini kaydetti.