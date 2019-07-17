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Sudan'da taraflar geçiş dönemi için siyasi belgeyi imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

Sudan'da taraflar geçiş dönemi için siyasi belgeyi imzaladı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakı arasında 39 aylık geçiş sürecini başlatacak ön anlaşma niteliğindeki siyasi belge imzalandı.

Sudan'da taraflar dün akşam birkaç günlük ertelemenin ardından ülkedeki siyasi krizi bitirecek nihai anlaşmanın detaylarını görüşmek üzere başkentte bir otelde yeniden bir araya geldi.

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat’ın himayesinde gerçekleştirilen toplantıya Askeri Geçiş Konseyi'nden Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dakalu, Sözcü Şemseddin Kebbaşi İbrahim ile Genel Sekreter Defullah Hamid, muhalif liderlerden de Ömer ed-Digair, Babekir Faysal, İbrahim el-Emin ve Ahmet er-Rabi katıldı.

Sabaha kadar süren uzun görüşmelerin ardından taraflar, siyasi belge adındaki maddelerde uzlaşı sağladı. Anlaşmaya askerden AGK Başkan Yardımcısı Dakalu, muhaliflerden ise Rabi imza attı.

ÖDBG liderlerinden İbrahim el-Emin, burada yaptığı açıklamada, imzalanan ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgenin geçiş dönemindeki yönetim yapısıyla ilgili maddeleri içerdiğini söyledi ancak detay belirtmedi.

Emin, nihai anlaşma hükmündeki anayasal belgenin ise cuma günü imzalanacağını kaydetti.

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat da imzaların atılması sonrası yaptığı açıklamada, "Asker ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakı önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmayla kapsamlı diyalog sürecine doğru bir adım atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalif kaynaklar, geçiş sürecinde Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin dokunulmazlığı gibi bazı maddelerde ihtilafların giderilemediğini, özellikle ÖDBG'nin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dokunulmazlık maddesine karşı çıktığını belirtiyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Anahtar Kelimeler:
askeri geçiş konseyi Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) siyasi belge Sudan

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