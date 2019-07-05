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Sudan'da Taraflar Uzlaştı

05.07.2019 13:37 | Son Güncelleme

Sudan’da iktidardaki askeri yönetim, muhalefet koalisyonu ve protestocu gruplar geçiş süreci boyunca yetki paylaşımı konusunda anlaşmaya vardılar. Haber sonrası sokaklarda kutlamalar yapılmaya başlandı

Sudan'da Taraflar Uzlaştı

Sudan’da iktidardaki askeri yönetim, muhalefet koalisyonu ve protestocu gruplar geçiş süreci boyunca yetki paylaşımı konusunda anlaşmaya vardılar. Haber sonrası sokaklarda kutlamalar yapılmaya başlandı.

Taraflar arasındaki görüşmeler başkent Hartum’da iki gün boyunca devam etti. Görüşmeler neticesinde 3 yıl süreyle askeri yönetim ve sivil idare arasında geçişler yapılacak bir yönetim modeli üzerinde uzlaşı sağlandı. Anlaşma yapıldığına dair açıklama Afrika Birliği arabulucusu Muhammed Hasan Lebatt tarafından yapıldı.

Sokak protestoları çağrısında bulunan Sudan Profesyonelleri Birliği olarak bilinen grup da yaptığı açıklamada tarafların geçiş hükümetinin yapısı konusunda uzlaşmaya vardığını doğruladı.

Yapılan açıklamada oluşturulacak yönetim 11 kişilik konseyde 5 sivil 5 asker yönetici olacak 11. üye de iki taraf tarafından seçilecek bir isim olacak.

Açıklamada ayrıca “Bugün, devrimimiz kazandı ve zaferimiz parıldıyor” ifadeleri kullandı.

Taraflar ayrıca ülkede son haftalarda yaşanan şiddet olaylarının araştırılması için bir bağımsız teknokratlar hükümeti kurulması konusunda da uzlaştılar.

Yasama konseyinin kuruluşuysa ertelendi. Daha önce Özgürlük ve Değişim İçin Güçler adlı bir koalisyon kurulması ve konseyin 3’te ikisinin bu koalisyondan oluşmasına karar verilmişti. Ancak bu görüşmelerin ardından başlayan tartışmalar neticesinde protestolar artmış onlarca kişi hayatını kaybetmiş ve görüşmeler çökmüştü.

Taraflar arasında anlaşma sağlandığı haberinin duyulması üzerine sokaklarda kutlamalar başladı. Sokaklara dökülen Sudanlılar “Siviller” şeklinde sloganlar attılar.

Halk sokaklarda davullar çalarken araçlarının kornalarına basarak konvoylar oluşturdular.

Özgürlük ve Değişim İçin Güçler Lideri Ömer El Degair yaptığı açıklamada “Bu anlaşma geçiş yönetiminin kurumlarının oluşturulmasının yolunu açıyor. Bunun yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umuyoruz” dedi.

Geçici Askeri Konseyi Başkan Yardımcısı General Muhammed Hamdan Dagalo da “Tüm siyasi güçlere, silahlı hareketlere ve bu değişime katılmış genç erkek ve kadınlara anlaşmanın kapsamlı olacağının ve kimseyi dışlamayacağının garantisini veriyoruz” diye konuştu.

Sudan’da geçen yıl Aralık ayında eski Devlet Başkanı El Beşir’e karşı başlayan protestolarda 250’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Askeri yönetim Nisan ayında El Beşir’i görevden almıştı. Ancak halk askeri yönetime de karşı çıkmış ve protestolarını sürdürmüştü.

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