Sudan'da tarafların uzlaşması dünyada olumlu karşılandı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması, dünya genelinde memnuniyetle karşılandı.

Ülkede askeri yönetimle sivil muhalefet arasında varılan siyasi mutabakat ve geçiş sürecinde "dönüşümlü başkanlık" üzerinde uzlaşıya varılmasına karşılık bir çok ülkeden destek ve memnuniyet mesajları geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmaya destek verdiğini belirttiği açıklamasında, çıkarı olan tüm tarafları, anlaşmanın şeffaf ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasının garantisi için çalışmaya teşvik etti.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, "Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verirken, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hartum Anlaşması'nı "tarihi" olarak niteleyerek, bunun, sivil yönetimin yolunu hazırlayacağını ve ülkesinin gelecek süreçte Sudan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.