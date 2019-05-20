Sudan'da TDV burs mülakatı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) dünyanın 111 ülkesinden öğrencilere Türkiye’de eğitim imkanı sunduğu Uluslararası İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası İlahiyat Lisans programları için başvuranların mülakatları sona erdi.

TDV'nin Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliğiyle düzenlediği Uluslararası Eğitim Programı'na başvuru yapan Sudanlı 33 ilköğretim ve 15 lise mezunu genç, başkent Hartum'daki Din işleri Müşavirliği binasında Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü (DOAF) Müdürü Doç. Dr. Enver Arpa ve TDV Öğrenci işleri Sorumlusu Ahmet Özdemir tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu.

Kayseri İl Müftüsü Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk açılan Uluslararası İmam Hatip Lisesinin Kayseri'de olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Hem ülkemizin kendi evlatlarına hem de dünyanın dört bir tarafından özellikle de gönül coğrafyamız Afrika ülkeleri, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve Uzak Doğu'dan gelen öğrenciler, hem kültür alışverişi içerisinde hem de aynı ortamda ülkemizin imam hatip deneyimine uygun şekilde eğitim alıyor. İmam Hatip liseleri hem dini ve ahlaki eğitimin verildiği hem de pozitif ilimlerin verildiği yerler olarak dünyaya örnek olabilecek güzel bir eğitim kurumumuz. Bu gençlerimiz ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri oluyorlar. Emeği geçen destek veren TDV yetkililerine ve onlara destek verenlere teşekkür ediyorum."