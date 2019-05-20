Sudan'da TDV burs mülakatı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) dünyanın 111 ülkesinden öğrencilere Türkiye’de eğitim imkanı sunduğu Uluslararası İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası İlahiyat Lisans programları için başvuranların mülakatları sona erdi.
TDV'nin Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliğiyle düzenlediği Uluslararası Eğitim Programı'na başvuru yapan Sudanlı 33 ilköğretim ve 15 lise mezunu genç, başkent Hartum'daki Din işleri Müşavirliği binasında Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü (DOAF) Müdürü Doç. Dr. Enver Arpa ve TDV Öğrenci işleri Sorumlusu Ahmet Özdemir tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu.
Kayseri İl Müftüsü Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk açılan Uluslararası İmam Hatip Lisesinin Kayseri'de olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Hem ülkemizin kendi evlatlarına hem de dünyanın dört bir tarafından özellikle de gönül coğrafyamız Afrika ülkeleri, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve Uzak Doğu'dan gelen öğrenciler, hem kültür alışverişi içerisinde hem de aynı ortamda ülkemizin imam hatip deneyimine uygun şekilde eğitim alıyor. İmam Hatip liseleri hem dini ve ahlaki eğitimin verildiği hem de pozitif ilimlerin verildiği yerler olarak dünyaya örnek olabilecek güzel bir eğitim kurumumuz. Bu gençlerimiz ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri oluyorlar. Emeği geçen destek veren TDV yetkililerine ve onlara destek verenlere teşekkür ediyorum."
Doç. Dr. Arpa da öğrencileri akademik kriterlere uygun seçmeye çalıştıklarını belirterek, daha sonra kendi ülkelerine de faydalı sağlamalarını istediklerini dile getirdi.
Hartum Din Hizmetleri Müşaviri ve TDV Temsilcisi Dr. Mustafa Bülent Dadaş da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından sağlanan Türkiye Bursları, sivil toplum kuruluşlarının bursları olduğu gibi TDV'nin de bu bağlamda önemli bir kontenjanı bulunduğunu söyledi.
Dadaş şunları kaydetti:
"Tam burslu giden bu kardeşlerimiz Türkiye'den döndüklerinde ülkelerine bilgi, kültür gibi önemli katkılarda bulunacaklar. Bu gençlerin, zaten kardeş iki ülke Sudan ile Türkiye arasındaki kardeşlik köprülerini daha da güçlendirecek, ileriki dönemlerde halklar arasındaki irtibatın daha kolay sağlanabilmesi için büyük katkılar yapacaklarını ümit ediyoruz."
- 2 bin 700'den fazla öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor
Türkiye'de hali hazırda TDV desteğiyle uluslararası eğitim programlarında 2 bin 700'ün üstünde öğrenci eğitimlerini sürdürüyor.
İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Kayseri ve Sivas'ta, 4'ü lisans 18'i imam hatip olmak üzere 22 Sudanlı öğrenci okuyor.
Sudan'daki 3 günlük programını tamamlayan heyet, daha sonra Ürdün ve Mısır'da 120 öğrencinin mülakatını gerçekleştirecek.
- 650 kişi burs alacak
TDV, başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere bir çok kurumla iş birliği içinde gerçekleştirdiği Uluslararası Eğitim Programlarıyla da dünyanın farklı coğrafyalarında eğitim imkanından mahrum öğrencilere destek vererek, Müslüman toplulukların din eğitiminin desteklenmesine ve gelişmesine katkı sağlıyor. TDV, uluslararası eğitim programlarıyla öğrencilere burs imkanının yanında barınma eğitim ve sağlık desteği de veriyor.
TDV'nin uluslararası eğitim programlarına, 2018'de 105 ülkeden 8 bin 505 öğrenci, bu yıl ise 107 ülkeden 9 bin 646 öğrenci başvurdu. Bu yıl, Uluslararası İmam Hatip Lisesi programına 83 ülkeden 4 bin 337, Uluslararası İlahiyat Lisans programlarına da 102 ülkeden 5 bin 309 öğrenci müracaat etti.
Başvurular, nisan ayı içerisinde değerlendirilerek, gerekli şartları taşıyan adayların mülakatları mayıs ve haziranda ülkelerinde yapılacak. Mülakatlar sonucunda uygun görülen adaylar, TDV uluslararası öğrenci bursluluk programına kabul edilecek.
TDV, 2019 Uluslararası Öğrenci Programları kapsamında, Uluslararası İmam Hatip Lisesi programı için 450, Uluslararası İlahiyat Lisans programı için de 200 öğrenci olmak üzere toplam 650 öğrenciye daha Türkiye'de eğitim desteği verecek.
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