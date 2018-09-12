Sudan'da Türk heyetine yoğun ilgi

Pakdemirli, büyük bir delegasyonla Sudan'a geldiklerini belirterek, "En sonunda arazimize kavuşmuş olduk, şimdi içindeyiz. Bu araziyi kasım ayından itibaren tamamen Sudan hükümetinden teslim almış olacağız. Türk hükümeti olarak örnek çiftlik ve örnek üretim yapılması konusunda her türlü adımı atmış olacağız." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye ile Sudan arasındaki tarım ve hayvancılığa dayalı iş birliğinin hayata geçirilmesinde önemli mesafeler kat ettik." dedi.

Türkiye ile Sudan'ın asırlara dayanan bir kardeşliği olduğunu vurgulayan Pakdemirli, burada üretim yapma amacının sadece Türkiye'nin değil Sudanlıların da faydasına olacağını dile getirdi.

Pakdemirli, bu arazilerde üretilen ürünlerin üçüncü ülkelere de sevk edileceğine dikkati çekerek, "Bu seyahatimizde Türkiye ile Sudan arasında birçok konuda adımlar attık. Yeni anlaşmalar imzaladık." ifadesini kullandı.

- "Sizler için buradayız"

Bakan Pakdemirli, Sennar'da hicri yıl başı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe de katıldı.

Sudanlılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Pakdemirli, "Yaklaşık 2 ay önce bakan olduğumda, Başkanımızın bana ilk emri 'Sudan'da kardeşlerimiz var, Sudan'a git, onlarla iş yap.' olmuştu. Yani sizler için buradayız." dedi.

Pakdemirli, Türkiye'nin de büyük arazileri olduğunu ancak gıda güvenliğini sağlayabilmek için Sudan'da bulunduklarını anlattı.

Dünyada gıda güvenliğini sağlamak için yatırım yapan birçok ülke olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu, buraya gelme sebeplerimizden biri ama biz burada sadece iş yapmak için değil, sizin, Sudanlı kardeşlerimizin Türkiye ile refah farkını düşürmek için buradayız." diye konuştu.