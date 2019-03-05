HABER

Sudan’da ülke çapında protesto çağrısı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPD) bugün ülke çapında protesto çağrısı yaptı.Sudan’da hükümet karşıtı protestoların arkasındaki ana grup olan Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPD) bugün ülke çapında protesto çağrısında bulundu.

Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPD) bugün ülke çapında protesto çağrısı yaptı.
Sudan’da hükümet karşıtı protestoların arkasındaki ana grup olan Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPD) bugün ülke çapında protesto çağrısında bulundu. SPD, Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ve hükümeti üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yapılan faaliyetlerin son ayağı olarak açıkladı.
SPA, Aralık 2018’den bu yana sosyal medya platformlarını ekmek fiyatlarındaki artış ve yakıt sıkıntısı ile başlayan protestolar için binleri toplamak için kullandı. Protestocular Aralık ayından bu zamana kadar 30 yıl hüküm süren liderin istifa etmesi ve siyasi bir geçişe izin vermesi için talepte bulunmaya başladı.
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir geçtiğimiz günlerde, neredeyse 13 yıl süren iktidarına karşı 2 aydır süren protestolar nedeniyle iktidar partisinin başkanlığından istifa ettiğini açıklamasına rağmen, Şubat ayında hükümeti fesheden ve generalleri tüm eyaletlerden sorumlu kılan olağanüstü hal ilan etmişti.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Mayın dedektörü 'OZAN', yanlış alarmı en aza indiriyorMayın dedektörü 'OZAN', yanlış alarmı en aza indiriyor
Bagajda 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiBagajda 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.