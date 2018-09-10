Sudan'da ulusal uzlaşı hükümeti feshedildi

Parti ayrıca, Hasbu Muhammed Abdurrahman'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinden alınarak yerine Muhammed Yusuf Kibir'in getirilmesine, Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Savunma Bakanı General Avad bin Avf ve Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Fadl Abdullah Fadl'ın görevlerinde kalmasına karar verdi.

Partinin, başbakanlık ile cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı makamlarının birbirinden ayrılmasına karar verdiğini belirten İbrahim, Salih'in sadece Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevini yürüteceğini başbakanlık yapmayacağını kaydetti.

İbrahim, bu kararın, devletin reform planları, hükümetin harcamalarının kısılması ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in girişimi kapsamında alındığını ifade etti.

Parti Başkan Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, parti liderler ofisinin olağanüstü toplantısının akabinde düzenlediği basın toplantısında, uzlaşı hükümetinin feshedilmesine ve kurulacak yeni hükümetin başkanlığına ise Mutez Musa Salim'in getirilmesine karar verildiğini söyledi.

İbrahim, söz konusu kararın, federal bakanlıkların sayısının 31'den 21'e çekilmesi, devlet bakanlıklarının yüzde 50 oranında azaltılması, eyalet hükümetlerindeki bakanlıkların 8'den 5'e düşürülmesi ve 198 valilikle ilgili durumun yeniden gözden geçirilmesini kapsadığını dile getirdi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Musa'nın bugün yemin ederek göreve başlayacağı ve cumhurbaşkanıyla hükümetin kurulması konusunda istişarede bulunacağı, Beşir'in de bugün bazı idari kararlar alacağı ve sonrasında halka sesleneceği kaydedildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın daha önceki haberine göre, Cumhurbaşkanı Beşir, Diyalog Sonuçlarının Uygulanmasını Takip Yüksek Koordinasyon Komitesiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ulusal uzlaşı hükümetini feshetme niyetinde olduğunu açıklamıştı.

Beşir, söz konusu adımla, "halkın onurlu hayat konusundaki taleplerini karşılayacak aktif bir hükümet oluşturulmasının hedeflediğini" belirtmişti. Bu adım kapsamında bakanlıkların 31'den 21'e düşürüleceği aktarılmıştı.

Diyalog Sonuçlarının Uygulanmasını Takip Yüksek Koordinasyon Komitesi ise hükümetin feshedilmesi kararını desteklediğini duyurmuştu.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, 2014'te ulusal diyalog girişimi başlatmıştı. Yaklaşık 2 yıl aralıklarla süren diyalog görüşmelerine bazı siyasi güçler ve silahlı gruplar katılırken bazı kesimler bu süreci boykot etmişti.

Görüşmeler, Ekim 2016'da "ulusal uzlaşı hükümeti kurulması ve üzerinde uzlaşma sağlanan kalıcı anayasa hazırlanması" yönünde tavsiye kararlarıyla sona ermişti.

