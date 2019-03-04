Sudan'da uluslararası tarım fuarı

Sudan'da Uluslararası AgroFood Packaging Tarım Fuarı açıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarın organizatörlerini ve fuara katılan Türk firmaları tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki ziyaretiyle dönüm noktası yaşadığını söyledi.

Tarımın Sudan'ın önde gelen sektörlerinden birisi olduğunun altını çizen Neziroğlu, şöyle konuştu:

"Fuarda tarım sektöründe faaliyet gösteren 6 Türk firmasıyla temsil ediliyoruz. İş adamlarımızı ve girişimcilerimizi Sudan'daki fuarlara katılmaya ve bu ülkenin geleceğine daha fazla yatırım yapmaya her zaman teşvik ediyoruz. Sudanlı iş adamlarına da Türk şirketleriyle daha fazla ortaklık, ticaret ve yatırım yapmak için güçlü bir çağrı yapıyoruz.Sudanlı iş adamlarının vize işlemlerini kolaylaştırdık."

Büyükelçi Neziroğlu, Ziraat Bankasının yakında Hartum'da şube açacağının da müjdesini verdi.

Başkentte düzenlenen fuara, Türkiye'den 6, Suudi Arabistan, Fransa, Almanya ve Belarus'tan 25 firma katıldı.