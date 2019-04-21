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Sudan'da üst düzey yöneticiler cezaevine gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 02:08 | Son Güncelleme

Sudan'da üst düzey yöneticiler cezaevine gönderildi

Sudan'da devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir liderliğindeki Ulusal Kongre Partisinden (UKP) üst düzey kişiler yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Beşir'in eski yardımcısı Ali Osman Muhammed Taha, yardımcılarından Nafi Ali Nafi, eski Meclis Başkanı Ahmed İbrahim et-Tahir'in yakalanarak başkentin merkezindeki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne gönderildiği belirtildi.

UKP üyelerine yönelik gözaltı operasyonlarında, daha önce de Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, eski Hartum Valisi Abdulrahman Hazır, Sudanlı iş adamları Cemal el-Vali, Abdulbasit Hamza ve Cemal Zamkan ile eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de gözaltına alınarak cezaevine gönderildiği kaydedilmişti.

Beşir'in de geçen çarşamba günü başkentteki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne nakledildiği bildirilmişti.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan da birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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