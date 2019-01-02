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Sudan’da yeni banknotlar tedavüle giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 00:06 | Son Güncelleme

Ekonomik kriz ve nakit sıkıntısının yaşandığı Sudan'da 100, 200 ve 500'lük banknotlar piyasaya sürülecek

Sudan Merkez Bankası, ekonomik kriz ve nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede, 100, 200 ve 500'lük banknotlar piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Sudan Merkez Bankası Başkanı Muhammed Hayr Zübeyir, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Banknot sorununun kademeli olarak çözülmesi hedefiyle ocak ayının ortasından itibaren 100, 200 ve 500'lük banknotlar tedavüle girecek." dedi.

Banknot sorununu, gelecek nisan ayının sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umduklarını belirten Zübeyir, "Piyasadaki en büyük banknot 1 dolara tekabül ediyordu." diye konuştu.

Uzun zamandır ciddi bir ekonomik krizle mücadele eden, piyasadaki nakit sıkıntısının had safhaya ulaştığı Sudan'da ilk kez 50 cüneyhin üzerinde banknotlar basılıyor.

Sudan'da geçen yıl 1 dolar 20 cüneyh seviyelerindeyken enflasyonla birlikte bir ara 85 cüneyhle zirveyi görmüştü. Şu sıralar dolar, serbest piyasada 47 cüneyhten işlem görüyor. 10 Sudan cüneyhi, yaklaşık 1 Türk lirasına tekabül ediyor.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, eylemlerde şu ana kadar 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Banknot Merkez Bankası Sudan

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