Sudan'da yeni Başbakan Musa yemin etti

HARTUM (AA) - Sudan'da yeni atanan devlet başkanı yardımcıları Bekri Hasan Salih ve Muhammed Yusuf Kibir ile Başbakan Mutez Musa, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in huzurunda and içti.

Başkent Hartum'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende eski hükümette Sulama ve Elektrik Bakanı olan Musa, yeni başbakan, eski Başbakan Salih ile birlikte Kibir devlet başkanı yardımcısı olarak yemin etti.

Yeminlerin ardından konuşan devlet başkanı Beşir, gelecek 2 gün içinde başbakanın görüşmelerini tamamlamasının ardından ulusal uzlaşı hükümetinin yeniden kurulacağını kaydetti.

Hükümet ajandasının ekonomik kesintilerin nasıl uygulanacağına odaklanacağını ifade ederek, yeni hükümette bakan sayısının 31'den 21'e düşürüldüğünü söyleyen Beşir, devlet kurumlarında kesintiye gitmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Beşir, yeni hükümetin yatırım hukuku, kamusal hizmetlerin geliştirilmesi ve yolsuzluğa karşı geniş reformları hayata geçireceğini belirtti.

Sudan'da yılbaşından beri yaşanan ekonomik kriz ülkede zaman zaman protestolara neden olmuştu.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, ülkede siyasi taraflar ve toplumun tüm kesimleri arasında barış ve uzlaşı ortamının sağlanması amacıyla Ocak 2014'te "Kapsamlı Reform Planı" ilan ederek, atılacak adımların tartışılması için diyalog süreci başlatmıştı. Süreç Ekim 2016'da ulusal belge olarak bilinen tavsiye niteliğindeki bazı kararların alınmasıyla sonuçlanmıştı.

Muhalif grupların çoğu diyalog görüşmelerini boykot etmişti.

