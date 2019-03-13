Sudan’da yeni hükümet kuruldu

Sudan Başbakanı Muhammed Tahir Ella, savunma ve dışişleri bakanının yerlerini koruduğu yeni hükümetin kurulduğunu açıkladı.

Başbakan Tahir Ella, bir basın toplantısı yaparak, Sudan’ın 21 bakanlı yeni hükümetinin kurulduğunu açıkladı. Tahir Ella, yeni hükümette Dardari Muhammed Ahmed’in Dışişleri Bakanı, Mohammed Ahmed Salim’in Adalet Bakanı, Bişara Aror’un İçişleri Bakanı, Fadl Abdullah Fadl’nin Başkanlık İşleri Bakanı ve Mecdi Hasan Yasin’in de Finans ve Ekonomi Bakanı olarak görev aldığını açıkladı. Awad bin Auf’ın Başkan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görevine devam edeceği kaydedildi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, 22 Şubat’ta ülke genelinde olağanüstü hal ilan edip milli hükümet ve eyalet hükümetlerini lağvedip her bir eyaletin başına askeri valiler tayin etmişti.

