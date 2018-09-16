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Sudan'da yeni hükümet yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 02:55 | Son Güncelleme

Sudan'da yeni hükümet yemin etti

HARTUM (AA) - Sudan'da ulusal uzlaşı hükümeti, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in huzurunda ant içti.

Başkent Hartum'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninde, ulusal uzlaşı hükümeti bakanları ant içerek göreve başladı.

Beşir tarafından bugün yayımlanan devlet başkanlığı kararnamesinde, hükümete 20 federal bakanın atandığı ve Başbakan Mutez Musa Salim'in de Maliye Bakanlığı görevine getirildiği belirtilmişti.

Öte yandan Sosyal Güvenlik ve Kalkınma Bakanlığına Sümeyye Ebu Kişevve'nin yerine Vedad Yakub'un, Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığına ise Ömer Süleyman'ın getirildiği bilgisi verilmişti.

Perşembe günü açıklanan yeni hükümette, iktidardaki Ulusal Kongre Partisine 10 bakanlık düşmüş, Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Savunma Bakanı General Avad bin Avf, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Fadl Abdullah Fadl ve Federal Hükümet Divanı Bakanı Hamid Mümtaz görevlerinde kalmıştı.

Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığına Abdullah Hamduk, Tarım ve Orman Bakanlığına Hasbu en-Nebi Musa Muhammed, Sulama, Su Kaynakları ve Elektrik Bakanlığına Hıdr Muhammed Kasm es-Sid, Petrol, Gaz ve Maden Bakanlığına Ezheri Abdulkadir, Eğitim Bakanlığına Meşair el-Emin, Sosyal Güvenlik ve Kalkınma Bakanlığına ise Sümeyye Ebu Kişevve'nin getirildiği açıklanmıştı.

Hükümet ortağı diğer partiler ise İçişleri; Bakanlar Kurulu İşleri; Adalet; İletişim ve Bilgi Teknolojileri; Hayvancılık, Balıkçılık ve Kara Hayatı; Ulaştırma ve Şehircilik; Sanayi ve Ticaret; Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma; Çalışma, İdari Reform ve İnsani Kalkınma bakanlıklarını almıştı.

Yeni hükümette bazı bakanlıklar tek bir isim altında toplanarak federal bakanlık sayısı 31'den 21'e, devlet bakanlığı sayısı ise 47'den 27'ye düşürüldü.

Ulusal Kongre Partisi, 9 Eylül'de, Bekri Hasan Salih başkanlığındaki ulusal uzlaşı hükümetinin feshedildiğini açıklamıştı. Sudan'da yeni atanan Devlet Başkanı Yardımcıları Bekri Hasan Salih ve Muhammed Yusuf Kibir ile Başbakan Mutez Musa, 10 Eylül'de Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in huzurunda yemin ederek göreve başlamıştı.

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