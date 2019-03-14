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Sudan’da yeni hükümet yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

Sudan’da yeni hükümet yemin etti

Sudan'da olağanüstü hal ile meclisin feshedilmesinden 3 hafta sonra kurulan yeni kabine, Cumhurbaşkanı Ömer eş-Beşir'in huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad Muhammed Ahmed Bin Avf, Başbakan Muhammed Tahir İla, Yargıtay Başkanı Abdülmecid İdris ve bakanlar yemin etti.

Başbakan Muhammed Tahir İla, dün başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, yeni kabine üyelerini açıklamıştı.

Eski hükümetteki isimlerden Cumhurbaşkanlığı Bakanı Fadl Abdullah Fadl, Bakanlar Kurulu Bakanı Ahmed Saad Ömer, Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed, Adalet Bakanı Muhammed Ahmed Salim, Çalışma Bakanı Bahr Ebu İdris Ebu Kırde kabinedeki yerlerini korurken, Federal Yönetim Bakanı Hamid Mumtaz Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Enformasyon Bakanı Bişara Cuma Arur İçişleri Bakanlığına, Mahalli İdareler Bakanı Hasan İsmail Enformasyon ve İletişim Bakanlığına ve Sağlık Bakanı Hayr en-Nur da Eğitim Bakanlığına atanmıştı.

-Sudan'daki gösteriler

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesine tepki olarak 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümetiyle 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve ülke genelinde bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Sudan Meclisi, 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş, grevler yasaklanmış, güvenlik güçlerine, gerekli hallerde istedikleri bina ve kişileri arama, yargılama tamamlanana dek yasa dışı olduğu tespit edilen para ve eşyaya el koyma yetkisi tanınmıştı. Ayrıca başkent dahil tüm eyaletlerde OHAL savcılıkları kurulmuş, kamu güvenliğinin sağlanması ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla OHAL mahkemeleri açılmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken, protestolarda şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

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