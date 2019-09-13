Sudan'da yeni kabinenin ardınan ilk diplomatik ziyaret Türkiye'ye

Ankara ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Muhammed, "Sudan'da yeni kabinenin kurulmasının ardınan ilk ziyareti Türkiye'ye gerçekleştirdik. Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki ortak iradenin yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Sudan siyasi istişarelerinin sekizinci turunu gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan ve diplomatik heyete başkanlık eden Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ömer Dahab Muhammed, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

MUHAMMED TEMİM HOCAOĞLU - Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ömer Dahab Muhammed, "Sudan'da yeni kabinenin kurulmasının ardınan ilk ziyareti Türkiye'ye gerçekleştirdik. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki ortak iradenin yansımasıdır." dedi.

Sudan ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin artarak devam edeceğini vurgulayan Muhammed, çok yakın zamanda Sudan'da Ziraat Bankası şubesi açılacağı bilgisini paylaştı.

- "Türkiye'nin tarım ve teknoloji alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"

Muhammed, ikili ilişkilerin ve iş birliğinin takip edileceği diplomatik mekanizmaların tesis edilmesinin, ziyaretinin önceliklerinden birisi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu mekanizmalardan birisi de kurduğumuz 'Siyasi Müzakere Komitesi' oldu. Ayrıca, iki ülkenin devlet başkanlarını da içeren 'Yüksek Strateji Komitesi' ve 'Ekonomi Komiteleri'ni de kurduk. Bu komitelerin tesisi, ikili ilişkilerimizi geliştirme konusundaki irademizi ortaya koymaktadır."

Türkiye'nin son 20 yılda tarım ve teknoloji alanında bariz ilerleme kaydettiğini dile getiren Muhammed, "Biz de bu gelişmelerden uzun bir geçmişe dayanan güçlü ilişkilerimizin ışığında faydalanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle tarım, petrol, doğal gaz ve hayvancılık alanlarında yeni iş birliği mekanizmaları gerçekleştireceklerinin altını çizen Muhammed, özel sektörün bu alanlarda Sudan'a yatırım yapmasının destekleneceğini ifade etti.

Sudan'da güvenlik ortamının tamamen tesis edildiğini vurgulayan Muhammed, ülkesinde yeni kurulan hükümetin ekonominin iyileştirilmesine odaklanacağını sözlerine ekledi.

