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Sudan’da yıldırım silah deposuna düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

Sudan’ın başkenti Hartum’da orduya ait silah deposuna yıldırım düşmesi sonucu patlamaların meydana geldiği bildirildi.Sudan’ın başkenti Hartum’un kuzeyindeki al-Kadro bölgesinde orduya ait silah deposuna yıldırım düştü.

Sudan’ın başkenti Hartum’da orduya ait silah deposuna yıldırım düşmesi sonucu patlamaların meydana geldiği bildirildi.
Sudan’ın başkenti Hartum’un kuzeyindeki al-Kadro bölgesinde orduya ait silah deposuna yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu yangının çıktığı ve ardından patlamaların meydana geldiği bildirildi. Olay yerine sevk edilen Sivil Savunma ekipleri, yangını söndürdü. Güvenlik kaynakları, patlamanın eğitim merkezi deposuna düşen yıldırımdan kaynaklandığını, patlamada herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.

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