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Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyine "darbe" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 19:33 | Son Güncelleme

Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyine "darbe" suçlaması

HARTUM (AA) - Sudan'da Malik Akar liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi, Askeri Geçiş Konseyini "darbe yapmak ve gücü tekelinde bulundurmakla" suçladı.

Hareket Sözcüsü Mübarek Ardul, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımıdti'ye hitaben yayımlandığı yazılı açıklamada, "Kabilelerin içinde bulunduğu yerel meclislerin oluşturduğu sivil yönetim, meslek odaları, siyasi partiler ve hareketlere bir alternatif olamaz." ifadelerini kullandı.

Askeri yönetimi sert bir dille eleştiren Ardul, "Askeri Geçiş Konseyi şu anda darbenin tamamlanması için girişimlerde bulunup gücü tekeline almaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kabilelerden oluşan yerel meclis üyeleri daha önce başkent Hartum'da bir araya gelerek teknokrat bir hükümetin kurulması hususunda Askeri Geçiş Konseyini desteklediklerini belirtmişti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Hımidti de bugün yaptığı açıklamada ülkede genel seçimler yapılıncaya kadar en hızlı şekilde geçici teknokrat hükümeti kuracaklarını söylemişti.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan'daki protesto gösterilerine liderlik eden muhalif yapı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), ordu ve ona bağlı Hımidti liderliğindeki Hızlı Destek Kuvvetlerini, ordu karargahı önündeki göstericileri güç kullanarak dağıtmakla suçluyor. Askeri Geçiş Konseyi yetkilileri ise göstericilerin doğrudan hedef alınmadığını, meydana yakın "Kolombiya" bölgesindeki suç odaklarına yapılan baskın sonrasında protestocu gruptan ölen ve yaralananların olduğu bazı üzücü hadiselerin yaşandığını savunuyor.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin meydana müdahalesi ve sonraki olaylarda şu ana kadar 128 kişi hayatını kaybetti.

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