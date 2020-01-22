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Sudan'daki aslanların durumu tüm dünyada tepki topladı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

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Sudan, (DHA) ? Sudan?ın başkenti Hartum?da bulunan Al-Qureshi Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanların kötü beslenmesi sonucu bir deri bir kemik kaldıkları görüldü.
Hayvanat bahçesindeki aslanların kötü beslenme sonucu çok zayıf kaldıkları ve kemikleri sayılan hayvanların fotoğraflarını sosyal medya paylaşan Osman Salih adlı kişi, aslanların kurtarılması için kampanya başlattı, kampanya tüm medyada büyük ilgi gördü. Osman Salih bir dişi aslanın açlıktan Pazartesi günü öldüğünü bildirdi. Sosyal medyada yüzbinlerce kişi tarafından paylaşılan aslanların durumu hakkında bilgi veren bir yetkili, her zaman yiyecek bulunmadığını belirterek çoğunlukla kendi şahsi paralarını kullanarak yiyecek aldıklarını ifade etti. Aslanların normal vücut ağırlıklarının 3?te 2?sini kaybettikleri görülen aslanların bir haftalık yiyeceklerinin hayvanat bahçesinin bir aylık gelirirne eş değer olduğu Osman Salih tarafından paylaşıldı.

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