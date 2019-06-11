Sudan'daki çatışmaların kurbanları çocuklar

Fore, 3 Haziran'dan bu yana ülkede devam eden olaylarda en az 19 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 49'unun yaralandığını vurgulayarak, "Sudan'da devam eden şiddet ve karışıklığın, özellikle de göstericilere aşırı güç kullanılmasının çocuklar ve gençler üzerindeki etkisinden çok tedirginim." ifadesini kullandı.

Fore, Sudan'da güvenlik güçlerinin, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtması ve ülkede devam eden gerginlik konusunda açıklamada bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore, Sudan'da 3 Haziran'dan bu yana en az 19 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 49 çocuğun yaralandığını belirterek, "Sudan'da devam eden şiddet ve karışıklığın çocuklar üzerindeki etkisinden çok tedirginim." dedi.

Sudan'da okulların, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hedef alındığı, yağmalandığı ve yok edildiğine işaret eden Fore, "Çocukların tutuklandığı, çatışmaya dahil edildiği ve cinsel istismara uğradığına dair bilgi aldık. Birçok ebeveyn şiddet, taciz ve kanunsuzluk endişeleriyle çocuklarını evden çıkarmaya korkuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fore, Sudan'da çocukların hayatını riske atacak şekilde su, yemek ve tıbbi malzeme yokluğu yaşandığının altını çizerek, şu anki çatışmaların zaten zor durumda olan Sudanlı çocukların şartlarını daha da çetinleştirdiğini kaydetti.

UNICEF'in tüm olumsuzluklara rağmen milyonlarca çocuğa ulaşmaya çalıştığını belirten Fore, "Ancak çatışmalar durmalı. UNICEF, bu çatışmaya karışan çocukları korumaya ve onları zarar görecekleri ortamlardan uzak tutmaya çağırıyor. Çocuklara, okullara ya da hastanelere yapılan her saldırı, çocuk haklarının çok vahim bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

- Sudan'daki olaylar

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.