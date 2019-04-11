Sudan'daki darbenin başaktörü General Avad bin Avf

Sudan'da darbeyle yönetime el koyan, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Korgeneral Avad bin Avf, Darfur Savaşı'ndaki rolü nedeniyle Mayıs 2007'den bu yana ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in geçen şubatta birinci yardımcısı görevine getirdiği Savunma Bakanı Korgeneral Avad bin Avf, bugün yaptığı darbeyle yönetime el koydu.

Darbeyle ülkenin fiili lideri haline gelen Sudan Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Korgeneral Ahmed Avad bin Avaf, 1954'te doğdu.

Bin Avf, Darfur Savaşı'nda Sudan hükümeti ile Cancavit milisleri arasında irtibatı sağladığı gerekçesiyle ABD'nin Mayıs 2007'de açıkladığı yaptırım listesinde yer aldı. Savaş sırasında İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan bin Avf, sivillere yönelik Cancavit saldırılarını koordine ettiği yönünde suçlandı.

Söz konusu saldırılarda, sivil bölgelere havadan bombalamalar yapılmış, köyler zorla boşaltılmış, çok sayıda ortadan kaybetme ve tecavüz vakaları meydana gelmişti.

İstihbarat teşkilatı başkanlığının ardından genelkurmay başkanlığı görevini üstlenen Avad bin Avf, Haziran 2010'da orduda yapılan ciddi değişiklikte görevden alındı. Daha sonra Sudan'ın Umman Büyükelçiği'ne atanan bin Avf, 2015'te savunma bakanı oldu.