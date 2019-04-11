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Sudan'daki darbenin başaktörü General Avad bin Avf

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:56 | Son Güncelleme

Sudan'da darbeyle yönetime el koyan General Avad bin Avf, Darfur Savaşı'nda sivillere yönelik Cancavit saldırılarını koordine ettiği gerekçesiyle Mayıs 2007'den bu yana ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor - Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in şubatta birinci yardımcısı yaptığı General bin Avf, 2010 öncesinde istihbarat teşkilatı ve genelkurmay başkanlığı görevlerini yürüttü

Sudan'da darbeyle yönetime el koyan, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Korgeneral Avad bin Avf, Darfur Savaşı'ndaki rolü nedeniyle Mayıs 2007'den bu yana ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in geçen şubatta birinci yardımcısı görevine getirdiği Savunma Bakanı Korgeneral Avad bin Avf, bugün yaptığı darbeyle yönetime el koydu.

Darbeyle ülkenin fiili lideri haline gelen Sudan Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Korgeneral Ahmed Avad bin Avaf, 1954'te doğdu.

Bin Avf, Darfur Savaşı'nda Sudan hükümeti ile Cancavit milisleri arasında irtibatı sağladığı gerekçesiyle ABD'nin Mayıs 2007'de açıkladığı yaptırım listesinde yer aldı. Savaş sırasında İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan bin Avf, sivillere yönelik Cancavit saldırılarını koordine ettiği yönünde suçlandı.

Söz konusu saldırılarda, sivil bölgelere havadan bombalamalar yapılmış, köyler zorla boşaltılmış, çok sayıda ortadan kaybetme ve tecavüz vakaları meydana gelmişti.

İstihbarat teşkilatı başkanlığının ardından genelkurmay başkanlığı görevini üstlenen Avad bin Avf, Haziran 2010'da orduda yapılan ciddi değişiklikte görevden alındı. Daha sonra Sudan'ın Umman Büyükelçiği'ne atanan bin Avf, 2015'te savunma bakanı oldu.

General bin Avf, Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in ülkedeki protestolar nedeniyle görevden aldığı Bakri Hassan Salih'in yerini alarak, cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığına getirildi.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu bu sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başlamıştı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün yaptığı açıklamada, Sudan Yüksek Askeri Konseyinin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını, 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirmişti.

Diğer yandan ülkedeki muhalif gruplar, askeri darbenin sorunlara çözüm olmayacağını belirterek, sivil yönetim için gösterilere devam çağrısı yapıyor.

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Savunma Bakanı Avad bin Avf Sudan

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