"Sudan'daki ekonomik sıkıntının nedeni Batı'nın ambargosu"

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkedeki ekonomik sıkıntının Batı'nın ambargosundan kaynaklandığını söyledi.

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, El-Cezire eyaletinin Şeyh Mekki köyünde halka hitap eden Beşir, ülkede kalkınmayı ve gelişmeyi baltalamayı amaçlayan sabotajcılar ve ajanlar bulunduğunu ifade etti.

Halkın kalkınma ve gelişimden yana olduğunun en açık göstergesi olarak konuşmasını takip eden kalabalığı işaret eden Beşir, "Ülkenin kurumlarını yakıp yıkanlar hain, ajan ve paralı askerlerdir." ifadesini kullandı.

"Sudan Batı ambargosu nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor." diyen Beşir, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar bize diz çöktürmek için yapılıyor ancak Allah'tan başkasının önünde diz çökmeyiz. Kimseye boyun eğmeyeceğiz ve ülkemize karşı uzanan ellere fırsat vermeyeceğiz."

Ömer el-Beşir, bugün El-Cezire eyaletinde bulunan Veddi Haddad Stadı'nda yaptığı konuşmada da "düşmanlara hizmet eden bazı hainler, ajanlar, paralı askerler ve provokatörlerin ülkede tahribat oluşturmak için halkın geçim sıkıntısını istismar ettiğini" söylemişti.