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"Sudan'daki ekonomik sıkıntının nedeni Batı'nın ambargosu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 19:30 | Son Güncelleme

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir: "Sudan Batı ambargosu nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor. Bütün bunlar bize diz çöktürmek için yapılıyor ancak Allah'tan başkasının önünde diz çökmeyiz"

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkedeki ekonomik sıkıntının Batı'nın ambargosundan kaynaklandığını söyledi.

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, El-Cezire eyaletinin Şeyh Mekki köyünde halka hitap eden Beşir, ülkede kalkınmayı ve gelişmeyi baltalamayı amaçlayan sabotajcılar ve ajanlar bulunduğunu ifade etti.

Halkın kalkınma ve gelişimden yana olduğunun en açık göstergesi olarak konuşmasını takip eden kalabalığı işaret eden Beşir, "Ülkenin kurumlarını yakıp yıkanlar hain, ajan ve paralı askerlerdir." ifadesini kullandı.

"Sudan Batı ambargosu nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor." diyen Beşir, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar bize diz çöktürmek için yapılıyor ancak Allah'tan başkasının önünde diz çökmeyiz. Kimseye boyun eğmeyeceğiz ve ülkemize karşı uzanan ellere fırsat vermeyeceğiz."

Ömer el-Beşir, bugün El-Cezire eyaletinde bulunan Veddi Haddad Stadı'nda yaptığı konuşmada da "düşmanlara hizmet eden bazı hainler, ajanlar, paralı askerler ve provokatörlerin ülkede tahribat oluşturmak için halkın geçim sıkıntısını istismar ettiğini" söylemişti.

- Sudan'daki gösteriler

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bugün düzenlenen gösteriye polis müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, ülkedeki ekonomik sorunların protesto edildiği gösterilere ilişkin dün yaptığı ilk açıklamada "reform sözü" vermişti.

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Yetkililer, eylemlerin başladığı 19 Aralık'tan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

"Teröre yataklık" ettiği gerekçesiyle 1997'de Sudan'a ekonomik ambargo uygulamaya başlayan ABD, ocak ayında söz konusu ambargoyu kaldırma sözü vermişti.

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Ömer el-Beşir Sudan

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