Sudan'daki gösteride ölü sayısı 6'ya yükseldi

Sudan'da, pazartesi günü El Ubeyd kentinde düzenlenen barışçıl protesto gösterilerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kurdufan eyaletinin başkentindeki gösterilerde başından vurulan Yunus Adem'in yoğun bakımda tedavi gördüğü Polis Hastanesinde hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 6'ya çıktığı belirtildi.

Pazartesi günü, Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 4'ü lise öğrencisi 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

- Muhalefet, askeri yönetimi sorumlu tutmuştu

Muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tutmuş, kentte ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verilmişti.