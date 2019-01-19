Sudan'daki gösteriler

HARTUM (AA) - Sudan polisi, perşembe günü başkent Hartum'da düzenlenen eylemlerde, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını belirtti.

Polis sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim, düzenlediği basın toplantısında, perşembe günü göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını, ölü sayısının da 3 değil 2 olduğunu söyledi.

Bir çocuğun öldüğüne ilişkin yapılan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Abdurrahman, "Polis, herhangi bir noktada gerçek mermi kullanmadı. Sadece göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Perşembe günü çıkan olaylarda bazı vatandaşlar ve polisler yaralandı. Yaralılardan bir kişi aynı günün akşamı, diğeri de cuma günü vefat etti." dedi.

Sudan Merkezi Doktorlar Heyeti, perşembe günü yaptığı açıklamada, başkent Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiğini, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığını belirtmişti.

Komite, Hartum'da perşembe günü düzenlenen gösterilere yapılan müdahalede bir doktorun ölmesi üzerine dün ülke genelindeki hastanelerde (durumu kritik olan hastalar hariç) grev ilan etmişti.