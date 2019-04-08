HABER

Sudan'daki gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 20:41 | Son Güncelleme

Ülke genelindeki gösterilerde 7 kişi hayatını kaybetti - Başkent Hartum'da 2 bin 496 kişi gözaltına alındı

HARTUM (AA) - Sudan İçişleri Bakanı Bişara Cuma, hafta sonu başlayan muhalif gösterilerde şimdiye kadar 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cuma, mecliste yaptığı konuşmada, gösteriler sırasında 1'i Darfur 6’sı başkent Hartum’da olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Cuma, ayrıca şimdiye kadar Hartum’da 2 bin 496 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden bugün yapılan açıklamada, göstericileri savunurken yaralanan silahlı kuvvetler mensubu Sami Şeyh ed-Din'in de hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedilmişti.

Başkent Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde bugün de devam eden gösterilere güvenlik güçleri müdahale etmişti.

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nden dün yapılan açıklamada, protestocuların toplumun bir kesimini temsil ettiği ve taleplerine kulak verilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Hartum'da cumartesi günü toplanan rejim karşıtı göstericiler, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifasını istemiş ve orduya "harekete geçmesi" yönünde baskı yapmıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...
Mersin’de Dünya Romanlar Günü renkli görüntülere sahne olduMersin’de Dünya Romanlar Günü renkli görüntülere sahne oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
protesto Sudan

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Meteoroloji'den çok kritik rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.