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Sudan'daki gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 02:25 | Son Güncelleme

Sudan Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatının ülkeyi ve kazanımlarını korumada tereddüt etmeyeceği bildirildi

Sudan Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatının ülkeyi ve kazanımlarını korumada tereddüt etmeyeceği kaydedildi.

Teşkilatın, Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, "olumsuz eğilimlerdeki gelişmeler" nedeniyle ülkedeki hareketlere uyarıda bulunularak, teşkilatın ülke ve kazanımlarına sahip çıkmadaki rolünde tereddüt etmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, teşkilatın, başkalarının haklarına ve kurallara bağlı olduğu sürece barışçıl gösteri hakkına saygı duyacağı vurgulandı.

İstihbarat teşkilatının gösterileri başından bu yana takip ettiği belirtilen açıklamada, şu aşamada, olayların boyutunun yağma, hırsızlık, yol kapatma, özel ve kamu mallarına zarar verme, akıl ve vicdan yoksunluğu gibi olumsuz uygulamalara ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, ülkeyi kapsamlı bir güvenlik ihlaline sürükleme girişimlerine karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, 5 gündür Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenliyor.

Sudan hükümeti, başkent Hartum'da ulusal ordu karargahı çevresinde süren rejim karşıtı gösterilerde dün 6'sı asker, 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada ise gösterilerde, cumartesi gününden bu yana 5'i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 153 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
gösteriler Sudan İstihbaratı

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