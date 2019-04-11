Sudan'daki gösteriler

Sudan Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatının ülkeyi ve kazanımlarını korumada tereddüt etmeyeceği kaydedildi.

Teşkilatın, Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, "olumsuz eğilimlerdeki gelişmeler" nedeniyle ülkedeki hareketlere uyarıda bulunularak, teşkilatın ülke ve kazanımlarına sahip çıkmadaki rolünde tereddüt etmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, teşkilatın, başkalarının haklarına ve kurallara bağlı olduğu sürece barışçıl gösteri hakkına saygı duyacağı vurgulandı.

İstihbarat teşkilatının gösterileri başından bu yana takip ettiği belirtilen açıklamada, şu aşamada, olayların boyutunun yağma, hırsızlık, yol kapatma, özel ve kamu mallarına zarar verme, akıl ve vicdan yoksunluğu gibi olumsuz uygulamalara ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, ülkeyi kapsamlı bir güvenlik ihlaline sürükleme girişimlerine karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, 5 gündür Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenliyor.