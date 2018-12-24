HABER

Sudan'daki gösteriler Cezire'deki 2 kente daha sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 19:16 | Son Güncelleme

Sudan'daki gösteriler Cezire'deki 2 kente daha sıçradı

Sudan'da, kötüleşen ekonomi ve artan fiyatları protesto etmek için geçen çarşamba günü başlayan gösteriler ülkenin orta kesiminde bulunan Cezire vilayetindeki 2 kente daha sıçradı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ülkedeki ekonomik gidişatı protesto etmek isteyen öğrenciler sabah saatlerinde Cezire vilayetindeki El-Menakil kentinde gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri gösterilere göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahale etti.

Gösteriler, öğleden sonra vatandaşların katılımıyla yeniden şiddetlenirken, çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Cezire'nin diğer kenti Rufaa'da düzenlenen gösterilerde de yaşanan ekmek sıkıntısı ve kötüleşen ekonomik durum protesto edildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in yarın gerçekleştirmesi planlanan Cezire ziyaretinde "yeni kalkınma projelerini açıklayacağı" belirtildi.

- Sudanlı doktorlar 9 vilayette grev başlattı

Öte yandan Sudan Merkez Doktorlar Heyeti, aralarında Hartum'un da bulunduğu 9 vilayetteki 28 hastanede greve gidildiğini açıkladı.

Heyet, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu grevin ülkenin farklı bölgelerinde geçen çarşamba gününden bu yana devam eden gösterilere destek için başlatıldığını belirtti.

- Sudan'daki gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden itibaren tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Yetkililer, eylemlerin başladığı 19 Aralık'tan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdiÇok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi
Ek fotoğraflar//Gökyüzünü gören telefonuna sarıldıEk fotoğraflar//Gökyüzünü gören telefonuna sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezire ekonomi gösteri Sudan

En Çok Okunan Haberler

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

İstanbul'da şehit düşen trafik polisi Servet Arslan'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.