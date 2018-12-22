"Sudan'daki gösterilerde 22 kişi hayatını kaybetti"

HARTUM (AA) - Eski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, ülke ekonomisinin kötü gidişatı nedeniyle birkaç gündür devam eden gösterilerde 22 kişinin öldüğünü söyledi.

Mehdi, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında ülkenin farklı bölgelerinde çarşamba gününden bu yana devam eden gösterilerde, şu ana kadar 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Muhalif lider, ülkede yeni bir başkanlığın kurulması için tüm siyasi gruplarla istişare ederek hükümete müzakere teklifinde bulunacaklarını ifade etti. "Hükümetin teklife cevap vermesi halinde durum iyi olacaktır." diyen Mehdi, "Aksi takdirde genel grev çağrısı yapacağız ve daha sonra intifada senaryosu gelir." ifadelerini kullandı.

Sokaktaki gösterilere karşı tutumlarının iyimser olduğunu söyleyen Mehdi, anayasa uyarınca yeni bir geçiş hükümetinin kurulması çağrısı yaptı.

Mehdi, yaklaşık 1 yıl süren aranın ardından 19 Aralık'ta Etiyopya'dan Sudan'a dönmüştü.

Sudan'da 1966-1967 ve 1986-1989 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Mehdi, mevcut Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından 1989 yılında yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.