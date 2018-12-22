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"Sudan'daki gösterilerde 22 kişi hayatını kaybetti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:27 | Son Güncelleme

Sudanlı muhalif lider Sadık el-Mehdi, çarşamba gününden bu yana devam eden gösterilerde 22 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi

HARTUM (AA) - Eski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, ülke ekonomisinin kötü gidişatı nedeniyle birkaç gündür devam eden gösterilerde 22 kişinin öldüğünü söyledi.

Mehdi, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında ülkenin farklı bölgelerinde çarşamba gününden bu yana devam eden gösterilerde, şu ana kadar 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Muhalif lider, ülkede yeni bir başkanlığın kurulması için tüm siyasi gruplarla istişare ederek hükümete müzakere teklifinde bulunacaklarını ifade etti. "Hükümetin teklife cevap vermesi halinde durum iyi olacaktır." diyen Mehdi, "Aksi takdirde genel grev çağrısı yapacağız ve daha sonra intifada senaryosu gelir." ifadelerini kullandı.

Sokaktaki gösterilere karşı tutumlarının iyimser olduğunu söyleyen Mehdi, anayasa uyarınca yeni bir geçiş hükümetinin kurulması çağrısı yaptı.

Mehdi, yaklaşık 1 yıl süren aranın ardından 19 Aralık'ta Etiyopya'dan Sudan'a dönmüştü.

Sudan'da 1966-1967 ve 1986-1989 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Mehdi, mevcut Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından 1989 yılında yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

2014 yılında yaklaşık bir ay gözaltında kalmasının ardından Mısır ve farklı ülkelerde ikamet eden Mehdi, 2017’deki dönüşünün ardından tekrar yurt dışına çıkmıştı.

- Sudan'da aniden patlak veren gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, dün Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Devlet televizyonu ayrıca, çarşamba gününden bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Gösteriler nedeniyle, Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

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