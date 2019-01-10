Sudan'daki gösterilerde ölü sayısı 3'e yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Omdurman kentinde düzenlenen gösterilerde ölü sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

Sudan haber ajansı SUNA'nın, polis sözcüsü Tümgeneral Haşim Ali Abdurrahim'den aktardığı haberde, "Omdurman'da dün yaşanan arbede ve yasa dışı gösteriye polis ve güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiği" bilgisi verildi.

Abdurrahim, gösterilerde 3 kişinin öldüğü, bazılarının da yaralandığı bilgisinin polise ulaştığını ve olayın savcılığa intikal ettiğini kaydetti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i kurşunla olmak üzere 8 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

