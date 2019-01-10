HABER

Sudan'daki gösterilerde ölü sayısı 3'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 04:14 | Son Güncelleme

Sudan'daki gösterilerde ölü sayısı 3'e yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Omdurman kentinde düzenlenen gösterilerde ölü sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

Sudan haber ajansı SUNA'nın, polis sözcüsü Tümgeneral Haşim Ali Abdurrahim'den aktardığı haberde, "Omdurman'da dün yaşanan arbede ve yasa dışı gösteriye polis ve güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiği" bilgisi verildi.

Abdurrahim, gösterilerde 3 kişinin öldüğü, bazılarının da yaralandığı bilgisinin polise ulaştığını ve olayın savcılığa intikal ettiğini kaydetti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i kurşunla olmak üzere 8 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
En acı bakış! Yaşlı kadın canını zor kurtardı!En acı bakış! Yaşlı kadın canını zor kurtardı!
İstanbul'da silah sesleri! Kanlar içerisinde yere yığıldı!İstanbul'da silah sesleri! Kanlar içerisinde yere yığıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Omdurman Sudan

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Jandarma komutanına gözaltı!

Jandarma komutanına gözaltı!

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Deniz ulaşımına fırtına engeli!

En acı bakış! Yaşlı kadın evini yanışını gözyaşları içinde izledi!

En acı bakış! Yaşlı kadın canını zor kurtardı!

İstanbul'da silah sesleri! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

İstanbul'da silah sesleri! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ortalığı birbirine kattı!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ortalığı birbirine kattı!

İzleri fark eder etmez polisi aradı! Ekipler her yerde onu arıyor!

İzleri fark eder etmez polisi aradı! Her yerde aranıyor!

Feci kaza! 14 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Otoyol savaş alanına döndü: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.