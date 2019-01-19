Sudan'daki gösterilerle ilgili soruşturma

Meşru ve anayasal haklarını kullanan vatandaşlara göz yaşartıcı gaz bombası, plastik ve gerçek mermi atıldığını belirten Mehdi, bu kişilere emir verenlerin ve bu emirleri uygulayanların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Mehdi, gösterilerde, Dr. Ebubekir Abdulhamid Selame'nin başına kurşun, sırtına da kurşun parçacığı isabet etmesi sonucu, Muaviye Beşir Halil'in ise güvenlik güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombası, plastik ve gerçek mermi yağmurundan kaçan bazı göstericileri evine aldığı sırada atılan kurşunla hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Sudanile" isimli internet sitesinde yayımlanan makalesinde Mehdi, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in ülkedeki gösterilerle ilgili araştırma komisyonu kurulması yönündeki kararını ve gösterilerde sivillere ateş açılması konusunu değerlendirdi.

Sudan'da ana muhalefetteki Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, ülkedeki gösterilerle ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) dışındaki kurumların yürüteceği soruşturmaların güvenilir olmayacağını ifade etti.

Mehdi, "Bu kişiler, kan dökmeye devam etti. Gerçeklerin ortaya çıkarılması ve faillerinin hesap vermesi için BM'ye bağlı teknik komite dışında hiçbir kurumun yürüteceği soruşturmanın güvenilirliği olamaz." ifadesini kullandı.

- Gösteriler 19 Aralık'ta başlamıştı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince yapılan açıklamada, perşembe günü Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarılmıştı.

Komiteden dün yapılan açıklamada ise gösterilerde yaralanan Muaviye Beşir Halil isimli vatandaşın da hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 3'e yükseldiği ifade edilmişti.

Polis sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim ise dün düzenlediği basın toplantısında, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını, ölü sayısının da 3 değil 2 olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Beşir, 31 Aralık'ta, ülkede yaşanan gösterilerle ilgili olarak araştırma komisyonu kurulması kararı almıştı.

