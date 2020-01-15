Sudan’daki isyanda 2 asker öldü, 4 asker yaralandı

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman Hüseyin, dün istihbarat çalışanları tarafından çıkarılan silahlı isyanda 2 askerin öldüğünü ve 4 askerin yaralandığı belirtildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk dün yaşanan silahlı isyanla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Burhan yaptığı açıklamada, isyanın yaşandığı başkent Hartum’da durumun normale döndüğünü ve asayişin sağlandığını açıkladı. Tüm istihbarat binalarının kontrol altına alındığını ifade eden Burhan, ordunun ülkede herhangi bir darbe girişimine izin vermeyeceğini belirtti.

Hamduk ise dün yaşananları demokrasi inşa etme yolunu baltalamaya çalışan bir isyan olarak nitelendirdi. Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman Hüseyin, isyanı çıkaran istihbarat görevlileri ve askerler arasında çıkan çatışmada 2 askerin öldüğünü ve 4 askerin yaralandığını söyledi.

Dün, Sudan’ın başkenti Hartum’da istihbarat teşkilatı üyeleri düşük maaşları gerekçe göstererek, silahlarla istihbarat karargahlarını kuşatmıştı. Ordu ise düzenlediği operasyonlarda karargahlardaki kontrolü yeniden ele geçirmişti.

