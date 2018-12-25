"Sudan'daki olaylar iç mesele"

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Sudan'daki olayları ülkenin iç meselesi şeklinde değerlendirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, birliğin Kahire'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Sudan'da son günlerde yaşanan olayları işaret ederek, "Sudan'daki olaylar ülkenin iç meselesidir." dedi.

Birliğin 2018 faaliyetleri hakkında bilgi veren Zeki, son dönemde Suriye'nin birlikteki durumuna ilişkin, "Suriye'nin askıya alınmış üyeliğinde herhangi bir değişiklik olacağına dair henüz bir işaret yok." diye konuştu.

Zeki, Suriye'nin yeniden üye olması için birlikteki tüm üyelerin onayının gerektiğini aktardı.

Gelecek dönemde herhangi bir değişikliğin veto edilmediğini söyleyen Zeki, ayrıca Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Suriye ziyaretinin de Arap Birliği ile koordineli yapılmadığını vurguladı.

