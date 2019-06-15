Sudan'daki olaylar protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Sudan'da yaşanan olaylar, Türkiye'deki Sudanlılar tarafından protesto edildi.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Türk ve Sudan bayrakları taşıyan gruptakiler, Türkçe ve Arapça "Barış, adalet, özgürlük" sloganı attı.

Burada Türkçe ve Arapça okunan basın açıklamasında, "Türkiye'de yaşayan Sudanlılar olarak, barış, adalet ve özgürlük için 13 Aralık 2018 tarihinden bugüne kadar devam eden Sudan halkının mücadelesini, başta Türk kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünyaya anlatmak için buradayız." denildi.

Sudan halkının, farklı siyasi grupların, geçiş dönemini yönetmesinde kararlı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçici Askeri Konsey sivillere iktidarı bırakmamak için her türlü hile ve bahanelere başvurmuştur ve nihayet bazı ülkeler tarafından destek almakla meşruiyet kazandığını sanmış ve böylelikle o dış ülkelerin talimatlarını yerine getirmeye çalışmıştır, çalışmaktadır. Nitekim Hartum'da Genel Kurmay önünde toplanan halkımıza ateş açarak kanlı bir katliamı hunharca gerçekleştirmiştir. Can kutsallığını, ramazan ve Ramazan Bayramı gibi mübarek günlerin hürmetini hiçe sayan askeri rejime hayır diyoruz. Sudan halkı olarak en kısa zamanda ülkenin başına sivil hükümetin geçmesini istediğimizi buradan belirtmek istiyoruz."

Açıklamada, Sudan'da insan hakkı ihlallerini yapanların yargılanması için bağımsız soruşturma konseyinin oluşturulması, ülke genelinde iki haftadır erişime kapalı olan internet hizmetinin acilen açılması ve yönetimin acilen sivillere bırakılması da talep edildi.

