HABER
  4. Sudan'daki olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti

Sudan'daki olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 00:59 | Son Güncelleme

Sudan'daki olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti

Sudan’da bazı istihbarat mensuplarının dünkü kalkışmasına güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan çatışmalarda şu ana kadar 4'ü asker 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığının Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, Genel İstihbarat Teşkilatı Operasyonlar Biriminin bazı mensuplarının görevlerine son verilmesi ve tazminatlarını yetersiz bulmaları sebebiyle başlattığı protesto ve silahlı direnişe güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası yaşanan olaylarda 4'ü asker 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da görevlerine son verilmesi ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle dün öğle saatlerinde Hartum Uluslararası Havalimanı yakınındaki Riyad ile Kafuri ve Soba bölgelerindeki istihbarat karargahlarında durumu havaya ateş açarak protesto eden, ardından teslim olmayı reddederek güvenlik güçleriyle çatışan bazı istihbarat mensupları, ordunun müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilmişti.

Askerin nisan ayındaki müdahalesi ile 30 yıllık iktidarına son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir karşıtı partiler ve aktivistler, rejimin düşmesi ve sivil yönetim talebiyle aylarca süren protestolarda göstericilerin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle Sudan istihbaratının operasyonlar biriminin kapatılmasını talep ediyordu.

Operasyonlar birimine bağlı 13 bin askerden 7 bini başkent Hartum'da görev yapıyordu.

Bazı çevreler, olayları bir darbe girişimi olarak bazıları ise devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminden çok sayıda ismin bulunduğu istihbarat biriminin tasfiyesi olarak yorumluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Ankara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandıAnkara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konulduMinibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genel İstihbarat Teşkilatı Operasyonlar Birimi Güvenlik Güçleri Sağlık Bakanlığı Sudan

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Bursa'da ‘dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

Bursa'da otomobilinden 16 kilo esrar çıkan zanlı tutuklandı

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Zulalı yerlerde bulundu!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.