HABER

Sudan'daki protestoda kan döküldü

29.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Sudan'ın El Ubeyd kentindeki protesto gösterilerinde ikisi öğrenci en az beş kişi vurularak yaşamını yitirdi.

Sudan'da Pazartesi günü muhalif Doktorlar Komitesi, Kuzey Kardofan eyaletinin başkenti El Ubeyd'deki protesto gösterilerinde ikisi öğrenci en az beş kişinin vurularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada protestolar sırasında birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ancak yaralıların durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Doktorlar Komitesi gösterilerin Sudan'ın Hartum kentinde 3 Haziran'da 127 kişinin ölümüyle sonuçlanan protesto hareketiyle bağlantılı olduğunu bildirdi. 3 Haziran'da Hartum'da oturma eylemi yapan demokrasi yanlısı göstericilere Acil Destek Güçleri olarak adlandırılan milis güçleri müdahale etmişti.

Sekiz subay hakkında soruşturma

3 Haziran'da yaşananlarla ilgili soruşturmaları yürüten Fatih el Rahman Said Cumartesi günü sekiz subayın "insanlığa karşı suç işlemekle" suçlandığını açıklamıştı. Said yürütülen inceleme sonucunda Hartum'da 3 Haziran'daki olaylarda sadece 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 ile 10 Haziran arasında toplam ölü sayısının ise 87 olduğunu söylemişti. Yaşanan krizle ilgili bağımsız yargılama talebiyle dün düzenlenen protesto gösterilerine de polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Reuters,/AFP, BW/ET

©Deutsche Welle Türkçe

Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı
Doktoru açıkladı: Navalni zehirlenmiş olabilirDoktoru açıkladı: Navalni zehirlenmiş olabilir
Dünya'nın 2019 yılı için doğal kaynaklarını tükettikDünya'nın 2019 yılı için doğal kaynaklarını tükettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O örgüt cenazeye saldırdı: En az 65 ölü

O örgüt cenazeye saldırdı: En az 65 ölü

Irak'ta DEAŞ'lı teröristler petrol kuyularına saldırdı

Teröristler petrol kuyularına saldırdı

Trump, Milli İstihbarat Direktörünü görevden aldı

Trump o ismi görevden aldı

ABD'de silahlı saldırı! Festivali kana buladılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de festivali kana buladılar!

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Kralı Selman'ı üzen haber!

İngiltere'den İran'a karşı hamle! HMS Duncan savaş gemisi bölgeye ulaştı!

İngiltere'den karşı hamle! Savaş gemisi kritik bölgede!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.