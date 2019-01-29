Sudan’daki protestolarda 2 kişi daha hayatını kaybetti

Sudan’da devam eden protestolarda iki kişi daha hayatını kaybetti.
Sudan’ın çeşitli kentlerinde kötü yaşam koşulları ve fiyat artışları sebebiyle başlayan protestolar devam ediyor. Sudan’ın Omdurman kentinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 göstericinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sudan’daki protestolar, 19 Aralık’ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından başlamıştı. 6 hafta önce başlayan protestolar devam ederken, Sudanlı yetkililer, protestolarda şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
İnsan Hakları İzleme Örgütü ise protestoların patlak vermesinden bu yana en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
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