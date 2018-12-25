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"Sudan’daki şiddet olaylarından endişeliyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 01:17 | Son Güncelleme

Troyka ülkeleri ve Kanada, hükümete göstericilere ölçülü müdahale etmesi, toplanma ve ifade özgürlüğüne riayet etmesi çağrısı yaptı

ADDİS ABABA (AA) - Troyka ülkeleri (ABD, Norveç, İngiltere) ve Kanada, Sudan’daki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarından dolayı endişe duyduklarını bildirdi.

Troyka ülkeleri ve Kanada’dan yapılan ortak açıklamada, ülkedeki gösterilerde Sudan hükümeti tarafından canlı mermi kullanıldığı ve çok sayıda ölüm olduğuna ilişkin güvenilir bilgiler bulunduğuna işaret edildi.

“Sudan’daki son gösterilerde yaşanan şiddet olaylarından ötürü endişe duyuyoruz.” ifadesi kullanılan açıklamada, Sudan halkından şiddet kullanımı, mal ve mülke zarar vermek gibi eylemlerden kaçınmaları istendi.

Açıklamada, hükümete göstericilere ölçülü müdahale etmesi ve toplanma ile ifade özgürlüğüne riayet etmesi çağrısında bulunulurken, Sudan halkının barışçıl şekilde kendi sorunlarını ifade etme hakkı olduğuna vurgu yapıldı.

Hükümetten ayrıca protestoculara karşı canlı mermi kullanmaktan, keyfi tutuklamalardan ve medyaya sansür uygulamaktan kaçınması istendi.

Öte yandan, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkede kötüleşen ekonomik durumun protesto edildiği, 14 eyalete yayılan gösterilerin başlamasının ardından ilk kez bugün konuya ilişkin açıklama yaptı.

Beşir, halka "söylentilere ve yılgınlık yaratan haberlere itibar etmemeleri" çağrısında bulunarak, halka onurlu bir yaşam sağlayacak ekonomik reformlar yapılacağı vaadinde bulundu.

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Yetkililer, eylemlerin başladığı 19 Aralık'tan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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